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«Ротор» принёс извинения «Химкам» за скандальную программку

«Ротор» принёс извинения «Химкам» за скандальную программку
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В пресс-службе волгоградского «Ротора» принесли извинения «Химкам» за скандальную программку с кадром из фильма «Ширли-Мырли» с героем Олега Табакова, которая была напечатана к матчу 27-го тура Футбольной национальной лиги.

В фильме Табаков произносит фразу по отношению к представителю нетрадиционной ориентации в грубой форме.

«Мы приносим свои извинения «Химкам». Не ожидали, что будет такая реакция, у нас весь сезон состоит из тематических программок. Даже не могли предположить, что образ Олега Табакова из фильма «Шырли-мырли» может быть расценён в другом ключе, а не в юмористическом. Никого не хотели оскорбить данной программкой, это исключительно юмор», — заявили в пресс-службе «Ротора» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

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