Маротта: «Интер» воспитывает, а не наказывает Икарди

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал ситуацию с аргентинским нападающим Мауро Икарди, который уже более месяца не выходит на поле.

«Я надеюсь, что ситуация изменится. Мы являемся семьёй, а родители должны принимать решения ради своих детей. Это вовсе не наказание. Родители делают так, чтобы дети могли расти и становиться лучше.



Наше решение должно быть истолковано именно таким образом. Я надеюсь, что мы разрешим эту ситуацию как можно быстрее, потому что Икарди — хороший парень, который много дал „Интеру“ и всё ещё может дать нам так много.



Сейчас у него есть проблемы с коленом. Мы надеемся, что он восстановится как можно быстрее и вернётся в строй», — приводит слова Маротты Football Italia.