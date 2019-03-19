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Месси и Дибала представили новую форму сборной Аргентины

Месси и Дибала представили новую форму сборной Аргентины
Футбол / Южная Америка

Сборная Аргентины представила новый комплект формы, в котором команда будет выступать на предстоящем Кубке Америки—2019. В социальных сетях в новых футболках сфотографировались Лионель Месси и Пауло Дибала.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» сборной Аргентины.

Напомним, что Кубок Америки в нынешнем году будет проходить в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Сборная Агентины сыграет в группе В вместе с командами Колумбии, Парагвая и Катара.

Свой чемпионский титул во второй раз подряд будет защищать сборная Чили, которая сумела одолеть аргентинцев в последних двух финалах. Победитель же настоящего турнира станет участником розыгрыша Кубка конфедераций—2021 от КОНМЕБОЛ.

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