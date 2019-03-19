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Рейнгольд: слова Погребняка? Первый лозунг сборной – державность и патриотизм

Рейнгольд: слова Погребняка? Первый лозунг сборной – державность и патриотизм
Футбол / Сборная России

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова форварда «Урала» Павла Погребняка, который сказал, что темнокожие игроки не должны выступать за сборную России.

«В первую очередь, в сборной должны играть наши ребята. Первый лозунг для нашей сборной – державность и патриотизм. Павел Погребняк сказал о том, что в сборной должны играть русские – это не расизм. Что в сборной делают Маринато Гилерме, Ари? Наша сборная – не проходной двор. Не понимаю, почему в сборной нет Александра Селихова. Вызов Вячеслава Караваева — для меня большая загадка. Никто не видел его игры. В приоритете за сборную должны выступать люди, которых мы видим в игре нашего чемпионата», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Ари: Погребняк не заслуживает внимания. Грустно думать, что такие люди ещё есть
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