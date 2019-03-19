Член ОНК: врачи «Зенита» Кокорина так и не посещали, будем просить прокуратуру

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал, что на данный момент врачи «Зенита» не посещали в СИЗО нападающего Александра Кокорина.

«Врачи из «Зенита» Кокорина так и не посещали. Я связался с адвокатами Александра, а именно с Андреем Ромашовым, донёс до него, что дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сейчас все процессуальные решения принимает прокуратура, в том числе касаемо доступа медиков. И также я попросил оперативно направить необходимые обращения как в прокуратуру, так и в следствие, с просьбой принять процессуальное решение о доступе медицинского работника футбольного клуба «Зенит», и предоставить информацию ОНК Москвы. После этого я оперативно готов всячески содействовать в направлении обращения в прокуратуру города Москвы. Будем обращаться с просьбой всё-таки допустить спортивного врача в СИЗО.



К сожалению, в УИС (Уголовно Исполнительная Система) отсутствуют медицинские работники, специализирующиеся на спортивных травмах. Любой человек в рамках конституции Российской Федерации имеет право на здоровье, в том числе на необходимое медицинское обслуживание.



Ранее Александр заявлял нам, что после проведения операции клубные врачи занимались его вопросами, связанные с его восстановлением. Они знают его травму, как никто другой. Они ему нужны для получения квалифицированной медицинской помощи.



После нашего обращения сотрудники медицинской части СИЗО заверили нас, что готовы пойти нам навстречу и предоставить нам медицинский кабинет. В нём может быть проведён необходимый осмотр для получения рекомендаций по лечению. Повторюсь, всё это будет сделано после получения разрешения профильного учреждения, за которым числится дело Александра. На данный момент – это прокуратура. Не сомневаюсь, что прокуратура, как орган, который должен следить за исполнением законов РФ, займёт конструктивную позицию по данному вопросу», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.