Богатейший человек Англии хочет купить «Челси»

Английский бизнесмен Джим Рэтклифф хочет купить лондонский «Челси». Об этом сообщает The Times.

По сведениям издания, нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович оценивает клуб в € 2,2 млрд. Данная сумма смущает Рэтклиффа, к тому же на него лягут расходы по реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж».

Рэтклифф является богатейшим человеком в Англии, а в рейтинге Forbes занимает 110-е место, отставая от Абрамовича на три позиции.

66-летний Рэтклифф является основателем одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний Ineos. Бизнесмен владеет швейцарским клубом «Лозанна», а в декабре приобрел британскую шоссейную велокоманду Team Sky.

Напомним, что Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.