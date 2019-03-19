Руни признан лучшим игроком недели в MLS

Английский нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни признан лучшим игроком недели в чемпионате MLS. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

В матче 3-го тура с «Реал Солт Лейк» (5:0) форвард оформил свой первый хет-трик в североамериканской лиге.

33-летний Руни перешёл в «Ди Си Юнайтед» прошлым летом из «Эвертона» на правах свободного агента. Всего за американский клуб он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отметился семью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

После трёх туров «Ди Си Юнайтед», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч клуб проведёт 1 апреля с «Орландо Сити».