Бразильский форвард Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства

Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Жуниор Мораес вызван в сборную Украины, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.



Напомним, форвард получил украинское гражданство в понедельник, 18 марта. Решение о приглашении игрока «Шахтёра» в расположении сборной Украины принял главный тренер команды Андрей Шевченко. Мораес примет участие в тренировке национальной команды вечером 19 марта.



Напомним, сборная Украины проведёт матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с национальными командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).



31-летний Мораес перебрался на Украину в 2012 году, перейдя в донецкий «Металлург» из софийского ЦСКА. Через три года он перешёл в киевское «Динамо», а прошлым летом перебрался в «Шахтёр».

Бразильский нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес получил украинское гражданство