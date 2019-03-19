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Бразильский форвард Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства

Бразильский форвард Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства
Футбол / Евро-2020

Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Жуниор Мораес вызван в сборную Украины, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Напомним, форвард получил украинское гражданство в понедельник, 18 марта. Решение о приглашении игрока «Шахтёра» в расположении сборной Украины принял главный тренер команды Андрей Шевченко. Мораес примет участие в тренировке национальной команды вечером 19 марта.

Напомним, сборная Украины проведёт матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с национальными командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

31-летний Мораес перебрался на Украину в 2012 году, перейдя в донецкий «Металлург» из софийского ЦСКА. Через три года он перешёл в киевское «Динамо», а прошлым летом перебрался в «Шахтёр».

Бразильский нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес получил украинское гражданство
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