«Хоффенхайм» огласил имя преемника Нагельсмана на посту главного тренера

«Хоффенхайм» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с тренером «Аякса» Альфредом Шрёдером.



Контракт клуба из Зинсхайма с нидерландским специалистом вступит в силу летом этого года и будет рассчитан до 2022 года.



Напомним, нынешний главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман покинет свой пост после окончания нынешнего сезона и продолжит карьеру в «РБ Лейпциг».



Шрёдер ранее работал ассистентом в штабе Нагельсмана, а также занимал аналогичную должность в «Витессе», «Твенте» и – с лета 2018 года – «Аяксе». В сезоне-2014/15 он находился на посту главного тренера «Твенте». В бытность футболистом Шрёдер успел поиграть за ряд клубов Эредивизии, среди которых «Фейеноорд», «Твенте» и «Витесс».



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