«Барселона» заинтересована в приобретении 19-летнего датского хавбека

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Норшелланна» и молодёжной сборной Дании Андреасу Скову Ольсену, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, каталонский клуб намерен сделать предложение датскому игроку в предстоящее летнее трансферное окно. Действующее соглашение Скова с «Норшелланном» рассчитано до июня 2020 года.



Сков выступает за основную команду «Норшелланна» с 2017 года. В нынешнем сезоне датский футболист принял участие в 26 матчах за клуб и забил 19 голов. Также Сков играет в составе молодёжной национальной команды Дании с 2017 года.

«Барселона» набрала 66 очков в 28 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров соревнования также входят «Атлетико» (56) и «Реал» (54).