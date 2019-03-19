Ибрагимович: став тренером «МЮ», я бы напомнил всем, что Фергюсона нет в клубе

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, ныне выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси», выразил мнение, что «красные дьяволы» находятся под давлением из-за успешной эпохи бывшего главного тренера Алекса Фергюсона, работавшего с командой с 1986 по 2013 год.



«Всё, что просходит в «Манчестер Юнайтед», оценивается в сравнении с эпохой Фергюсона. Все говорят: «Если бы Фергюсон был здесь, этого бы не случилось», «Фергюсон сделал бы это по-другому». Фергюсон был всем.



Если бы я возглавил «Юнайтед», то сразу бы напомнил людям, что Фергюсона больше нет в клубе. И я пришёл сюда, чтобы сотворить свою собственную историю. Поэтому не хочу слышать о том, что было раньше. Хочу жить и работать в настоящем. Фергюсон навсегда останется в истории «Манчестера», но жизнь клуба продолжается. Он должен найти свою собственную философию, и это непросто», — цитирует Ибрагимовича Mirror.

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