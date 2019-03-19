Испанский реабилитолог Береа присоединился к «Ростову»

Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа присоединился к «Ростову», сообщается на официальном сайте российского клуба.



Береа родился в испанском городе Понтеведре. По специальности является физиотерапевтом, мастером питания, мастером спортивной физиотерапии и остеопатом. Береа является основателем многопрофильной клиники в родном городе. Ранее специалист работал физиотерапевтом в Испанской федерации плавания и триатлона.



«Ростов» набрал 29 очков в 20 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером Российской Премьер-Лиги на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 41 очко в 20 матчах. В следующем туре «Ростов» на домашнем стадионе сыграет с «Уралом» 30 марта.