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Испанский реабилитолог Береа присоединился к «Ростову»

Испанский реабилитолог Береа присоединился к «Ростову»
Футбол / РПЛ

Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа присоединился к «Ростову», сообщается на официальном сайте российского клуба.

Береа родился в испанском городе Понтеведре. По специальности является физиотерапевтом, мастером питания, мастером спортивной физиотерапии и остеопатом. Береа является основателем многопрофильной клиники в родном городе. Ранее специалист работал физиотерапевтом в Испанской федерации плавания и триатлона.

«Ростов» набрал 29 очков в 20 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером Российской Премьер-Лиги на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 41 очко в 20 матчах. В следующем туре «Ростов» на домашнем стадионе сыграет с «Уралом» 30 марта.

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