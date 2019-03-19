Гордеев: потенциал сборной России U19 покажут официальные матчи

Тренер сборной России U19 Андрей Гордеев рассказал о состоянии команды в преддверии старта Элитного раунда Евро-2019.



«В Краснодаре есть все условия для хорошей подготовки. На вчерашней тренировке ребята сразу зарядились хорошим настроением. Хочется сказать спасибо за такой приём, мы в свою очередь постараемся не подвести и показать хороший результат. Все игроки готовы и горят желанием показать себя. Группа у нас непростая, все соперники заслуживают внимания.



Всем травмированным ребятам желаем скорейшего выздоровления. Надеемся, что игроки, которых мы вызвали, сумеют достойно сыграть и заменить отсутствующих футболистов.



Мы уважаем всех соперников. Предстоящая игра будет очень непростой. Сборная Азербайджана — очень непростая команда, играют в давление, всегда борются и активно идут в атаку. Мне бы хотелось, чтобы мы реализовали весь наш потенциал. Конечно, все игры важны, но мы сейчас сосредоточены на завтрашнем матче. Любой соперник требует повышенного внимания. Необходимо показать свою игру и постараться обыграть всех соперников.



Каков потенциал команды, показывают только официальные игры. У нас есть свой стиль, который помогает ребятам себя реализовать. Предстоящие игры покажут, настолько высоко может замахнуться наша команда. Тренерский штаб и руководство верят, что мы можем добиться высоких результатов.



В клубном футболе не хватает времени на отдых и подготовку, а в сборной этого времени катастрофически мало. После игр мы всегда расстаёмся с неохотой, хочется ещё побыть вместе и потренироваться. В таких турнирах главное — это единство команды. Надеемся, что это выльется в хороший результат», — передаёт слова Гордеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Умяров: приятно, что этот раунд Евро проводится в России, играть на родине легче