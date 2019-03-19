Баттл за звание лучшего легионера в истории РПЛ — первый раунд стартовал

«Чемпионат» в своём официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» запустил новый баттл, в ходе которого пользователям предстоит определить лучшего легионера в истории Российской Премьер-Лиги.



Баттл подразумевает групповой турнир (8 групп), из которого в стадию плей-офф (с 1/8 финала) выйдут по два лучших футболиста из каждой группы.



В настоящий момент проходит первый раунд баттла, участниками которого стали Ведран Чорлука, Вагнер Лав, Радослав Ковач, Чиди Одиа, Зоран Тошич, Кристиан Нобоа, Стипе Плетикоса и Ян Коллер.

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».