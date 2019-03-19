Уткин рассказал о причастности агента Черчесова к переходу Рауша в «Динамо»

Известный видеоблогер Василий Уткин рассказал о причастности Алана Агузарова, агента главного тренера сборной России Станислава Черчесова, к переходу защитника Константина Рауша из «Кёльна» в московское «Динамо» в 2018 году.



«И ещё об Алане Агузарове. Как известно участникам рынка, он является одним из бенефициаров агентства «Голден Той», которое получило агентскую комиссию за посредничество московскому «Динамо» при переходе Константина Рауша за более чем € 1,2 млн при общей стоимости перехода около € 2 млн. Немецкий клуб Рауша сообщил, что ни с какими посредниками дела не имел. Это стоило работы гендиректору «Динамо» Муравьёву, было заведено уголовное дело.



Рауш до перехода в «Динамо» был гражданином Германии и ввиду лимита легионеров вряд ли заинтересовал бы российские клубы. Но у Рауша русские корни. Долгую и упорную работу по предоставлению Раушу в интересах сборной гражданства России, работу по убеждению самого игрока провёл тренер сборной России Станислав Черчесов. Чьими юридическими делами занимается Алан Агузаров. Перейдя в «Динамо» и обеспечив доход «Голден Той», Рауш в состав сборной на чемпионат мира уже не попал. Травма. Все связи между событиями и персонажами, вполне вероятно, случайны», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на игроков через своего агента