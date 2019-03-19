В Уэльсе футболист въехал на автомобиле в толпу болельщиков соперника

Игрок валлийского клуба «Маргэм» Ли Тейлор въехал в толпу болельщиков команды «Корнелли» после поражения со счётом 0:5, сообщает WalesOnline.



По информации источника, 36-летний футболист на данный момент находится под следствием. В скором времени Тейлор предстанет перед судом. Инцидент произошёл год назад. Сообщается, что болельщики «Корнелли» начали смеяться над игроком соперника после разгромного поражения. Тейлор разозлился, услышав провокации в свой адрес, и въехал на автомобиле в группу подростков. 11 пострадавшим понадобилась госпитализация.



Тейлор обвиняется в опасном вождении, попытке нанесения вреда здоровью и нападении, которое повлекло за собой серьёзные телесные повреждения. Сам футболист своей вины не признаёт.