Уткин сообщил, что агент Черчесова будет представлять интересы Сулейманова

Известный видеоблогер Василий Уткин в своём «твиттере» сообщил, что агент Алан Агузаров, представляющий интересы главного тренера сборной России Станислава Черчесова, в скором времени начнёт сотрудничество с нападающим «Краснодара» Магомедом-Шапи Сулеймановым.



«Апдейт ньюс: Шапи завтра станет клиентом Алана Агузарова. Кажется, этот парень (Алан) куда-то здорово спешит. Ну, или его кто-то торопит», — говорится в сообщении Уткина.



Ранее Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на российских футболистов через Агузарова. В частности, Василий выразил мнение, что агент связан со скандалом вокруг нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева. При этом блогер отметил, что Сулейманов от сотрудничества с Агузаровым отказался.

Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на игроков через своего агента