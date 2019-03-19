Матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Брайтон» состоится 6 апреля

Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Кубка Англии, сообщается на официальном сайте FA.



«Манчестер Сити» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион» 6 апреля, а матч «Уофторд» — «Вулверхэмптон» состоится 7 апреля. Обе игры пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Каждая из команд получит в своё распоряжение по 33 тыс. билетов для своих болельщиков. Напомним, «Уэмбли» вмещает в себя 90 тыс. зрителей.



В 1/4 финала Кубка Англии «Брайтон» обыграл «Миллуолл» в серии послематчевых пенальти (2:2, 5:4 — по пенальти), «Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Суонси Сити» (3:2), «Уотфорд» одолел «Кристал Пэлас» (2:1), а «Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» (2:1).



Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является лондонский «Челси».