«Арсенал» возобновил интерес к Желсону Мартиншу

Нападающий «Монако» Желсон Мартинш, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может в скором времени оказаться в английской Премьер-лиге.



Как сообщает A Bola, на 23-летнего футболиста нацелился лондонский «Арсенал», который уже пытался заполучить его летом прошлого года. Тогда лиссабонский «Спортинг», за который выступал форвард, отклонил предложение «канониров» в размере € 30 млн.



Мартинш является воспитанником «Спортинга». Минувшим летом после скандала в клубе игрок вместе с несколькими партнёрами разорвал контракт и покинул команду на правах свободного агента, после чего заключил соглашение с «Атлетико». В зимнее трансферное окно перебрался в «Монако» на правах аренды.



В составе монегасков Мартинш провёл 7 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

«Монако» хочет выкупить Желсона Мартинша у «Атлетико»