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Кокорин в день рождения встретился с женой в СИЗО

Фото: РИА Новости
Кокорин в день рождения встретился с женой в СИЗО
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в настоящий момент пребывающий под арестом, в день рождения смог встретиться с супругой, Дарьей Валитовой, сообщается на сайте телеканала «360». Сегодня, 19 марта, футболисту исполняется 28 лет.

Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким пребывает в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Молодые люди были заключены под стражу за участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.

Изначально арест компании был рассчитан на два месяца, однако позднее суд дважды продлевал его. 8 апреля срок содержания футболистов и их товарищей под стражей истечёт.

«Он был бы рад торту». Как Кокорин отметит день рождения в СИЗО
Вряд ли форвард «Зенита» мог когда-то предположить, что однажды встретит день рождения в СИЗО.
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