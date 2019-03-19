Кононов: задача — чтобы воспитанники попали в сборную, побеждая со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов провёл встречу с тренерским составом академии московского клуба и рассказал о планах работы с молодыми футболистами.



«Молодой футболист должен приходить в основную команду в достаточной степени подготовленным физически, тактически и технически. Мы хотим демонстрировать атакующий, умный, техничный футбол, к которому молодой игрок должен быть готов. Поэтому принципы построения игры должны быть едины для всех команд клубной вертикали — от академии до главной команды.



Приятно было услышать, что работа академии базируется на тех же принципах, что и наша. От «Спартака» всегда требуется результат. Но для меня важна также готовность новичка. И если речь идёт о собственном воспитаннике, впитавшем принципы игры красно-белых, то нет необходимости переучивать его: нужно только развивать.



Уже сейчас за основной состав играют ребята, прошедшие академию. Все они хорошо обучены и обладают высоким потенциалом, вызываются в сборные различных возрастов. Наша задача — сделать так, чтобы они попали и в главную национальную команду, побеждая со «Спартаком». Для этого мы все вместе должны усердно работать!» — цитирует Кононова официальный сайт «Спартака».