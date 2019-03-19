Толиссо, не игравший с сентября из-за травмы колена, вернулся к тренировкам

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо восстановился после травмы колена и вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.



Сегодня, 19 марта, французский футболист принял участие в занятиях с партнёрами впервые с середины сентября, когда он травмировался в домашнем матче 3-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (3:1). Хавбеку был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена, в связи с чем он выбыл на несколько месяцев.



«Бавария», набрав 60 очков в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая дортмундскую «Боруссию» по дополнительным показателям. В 27-м туре мюнхенцы на выезде сыграют с «Фрайбургом». Матч состоится 30 марта.

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