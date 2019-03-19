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Натурализованный игрок сборной России по мини-футболу осудил Погребняка

Фото: instagram.com/romulofutsal
Натурализованный игрок сборной России по мини-футболу осудил Погребняка
Футбол / РПЛ

Бразильский игрок Ромуло Нобре, выступающий за сборную России по мини-футболу, в своём «инстаграме» осудил нападающего «Урала» Павла Погребняка за его высказывание.

Ромуло опубликовал совместную фотографию Погребняка с экс-форвардом сборной Кот-д’Ивуара и «Челси» Дидье Дрогба, сопроводив её стикером против расизма и подписью: «Я не понимаю таких людей».

Ранее Погребняк выступил против натурализации футболистов, заявив, что «это смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». В частности, форвард выразил недоумение тем фактом, что в национальной команде играет нападающий «Краснодара» Ари, являющийся уроженцем Бразилии. Игрок «быков» в ответ раскритиковал Погребняка.

Ромуло выступает за сборную России по мини-футболу с 2015 года.

Натурализованный игрок сборной России по мини-футболу осудил Погребняка
Натурализованный игрок сборной России по мини-футболу осудил Погребняка
Фото: «Инстаграм» Ромуло
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