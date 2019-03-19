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Агент Черчесова встретился с Игнатьевым в расположении молодёжной сборной

Агент Черчесова встретился с Игнатьевым в расположении молодёжной сборной
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», агент Алан Агузаров, представляющий интересы главного тренера сборной России Станислава Черчесова, приезжал в расположение молодёжной национальной команды, где виделся с нападающим «Краснодаром» Иваном Игнатьевым.

Ранее Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на российских футболистов через Агузарова. В частности, Василий выразил мнение, что агент связан со скандалом вокруг Игнатьева, отказавшегося продлевать контракт с клубом в связи с недостаточно выгодными финансовыми условиями.

Также Уткин сообщил, что Агузаров в скором времени начнёт сотрудничество с партнёром Игнатьева по краснодарскому клубу – нападающим Магомедом-Шапи Сулеймановым. При этом, по словам блогера, ранее Сулейманов отказался работать с Агузаровым.

Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на игроков через своего агента
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