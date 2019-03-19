«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира 22 июня

Московское «Торпедо» проведёт выставочный матч с самым старым футбольным клубом мира, английским «Шеффилдом», 22 июня, сообщает пресс-служба российской команды.



Встреча пройдёт на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. О времени начала игры будет сообщено позже. Напомним, матч будет приурочен к 95-летию «Торпедо».



Ожиданиями от предстоящего события поделился президент «Шеффилда» Ричард Тимс.



«Здравствуйте, меня зовут Ричард Тимс, я президент первого в мире футбольного клуба «Шеффилд», основанного в 1857 году. Очень ждём встречи с вашим клубом в России в июне этого года. Мы хотим увидеть ваших прекрасных болельщиков! Давайте делать историю вместе! До встречи в России!» — сказал Тимс.

Английский «Шеффилд» был основан 24 октября 1857 года двумя игроками в крикет — Натаниэлом Крезвиком и Уильямом Престом, они придумали свод правил и создали футбольную команду в крикетном клубе. Через шесть лет, в 1863 году, «Шеффилд» вступил в футбольную ассоциацию, а в конце XIX века стал принимать участие в профессиональных соревнованиях.