«ПСЖ»: приветствуем решение CAS, клуб всегда соблюдал финансовые правила

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте выступил с заявлением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию клуба в связи с проверкой на соответствие правилам финансового фэйр-плей.



«ПСЖ» приветствует решение CAS. Клуб намерен продолжать развитие и настаивает, что всегда соблюдал правила, ничего не скрывая и спокойно реагируя на многочисленные запросы УЕФА и органов по финансовому контролю клубов», — говорится в заявлении «ПСЖ».



Напомним, в июле 2018 года УЕФА начал новую проверку в отношении «ПСЖ», несмотря на то что парижский клуб выполнил условия организации и продал футболистов за сумму в размере € 50 млн. Ранее сообщалось, что продажа футболистов поможет «ПСЖ» избежать санкций за нарушения в финансовые периоды с 2015 по 2017 год.

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового фэйр-плей