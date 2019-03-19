Марку Силва оштрафован за стычку с судьёй после игры с «Ньюкаслом»

Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала главного тренера «Эвертона» Марку Силву за неподобающее поведение после окончания гостевого матча 30-го тура Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:3).



«Ириски» после первого тайма вели со счётом 2:0, однако во второй половине встречи «сорокам» удалось совершить «камбэк» и вырвать победу – 3:2. Решающий гол был забит нападающим Айосе Пересом на 84-й минуте, и Силве показалось, что форвард находился в офсайде. После финального свистка он выбежал на поле и начал высказывать претензии главному арбитру матча Ли Мэйсону.



Как сообщает Goal.com, за свои действия португальский специалист был оштрафован на £ 12 тыс. (€ 14 тыс.). При этом FA решила не дисквалифицировать Силву.

