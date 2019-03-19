Пато согласится на уменьшение зарплаты ради возвращения в «Сан-Паулу»

Бывший нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато, пребывающий в статусе свободного агента, с большой вероятностью продолжит карьеру на родине, в Бразилии.



По информации ESPN, 29-летний футболист может в ближайшее время присоединиться к «Сан-Паулу», за который выступал с 2014 по 2015 год. При этом форвард заинтересован в переходе и ради возвращения в клуб готов на уменьшение зарплаты.



Пато разорвал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступал с 2017 года, несколько дней назад. Сообщалось, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры форварда является итальянская Серия А, где он ранее защищал цвета «Милана».



Ранее бразилец выступал за «Интернасьонал», «Милан», «Коринтианс», «Сан-Паулу», «Челси» и «Вильярреал».

Пато разорвал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и может вернуться в Италию