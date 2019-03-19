Мерет: обожал Буффона, стал вратарём благодаря ему

Голкипер «Наполи» и сборной Италии Алекс Мерет отметил, что ему приятно слышать похвалу бывшего вратаря национальной команды Джанлуиджи Буффона.



«Мне очень приятно. Такие добрые слова, произнесённые лучшим в мире голкипером, — большая честь. Они являются стимулом для дальнейшего роста. Обожал Буффона, когда был ещё подростком. Стал вратарём благодаря ему. Итальянская вратарская школа всегда была на очень высоком уровне. Я работаю над собой. Посмотрим, что будет дальше.



Позже мне начал нравиться Ханданович. Сейчас он, мне кажется, лучший в чемпионате Италии. Также мне нравится Облак. Стараюсь перенимать лучшие качества у сильнейших вратарей», — приводит слова Мерета Football Italia.