«Интер» наказан игрой без зрителей условно за расистские выкрики фанатов в дерби

На «Интер» наложены санкции за поведение болельщиков во время матча 28-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (3:2).



Фанаты нерадзурри во время дерби дважды, на 7-й и 39-й минутах, скандировали расистские кричалки в адрес ивуарийского полузащитника россонери Франка Кессье.



Как сообщает Football Italia, «Интер» был наказан одним матчем без зрителей условно. Наказание будет исполнено, если подобное поведение фанатов повторится.



Напомним, миланский клуб подвергался санкциям после матча с «Наполи» в чемпионате Италии. Тогда целью болельщиков нерадзурри стал сенегальский защитник Калиду Кулибали. В результате инцидента «Интер» был вынужден провести следующую игру при пустых трибунах.

Как прошло миланское дерби: антураж, фото со стадиона, фанаты Возможно, главное дерби Европы — в фоторепортаже «Чемпионата».