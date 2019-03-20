«ПСЖ» договорился с Дани Алвесом о продлении контракта

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес, вероятно, продолжит выступление за клуб в следующем сезоне.



По информации ESPN, парижане договорились с 35-летним бразильцем о продлении контракта до лета 2020 года с опцией пролонгации ещё на год. При этом Алвес изначально надеялся, что ему удастся заключить с клубом соглашение на два сезона, однако руководство приняло решение не рисковать.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен провести омоложение состава в летнее трансферное окно. Утверждалось, что в ходе перестройки в парижском клубе команду могут покинуть сразу несколько возрастных футболистов, среди которых Алвес, а также 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон и 34-летний защитник и капитан Тьяго Силва.



Алвес выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он играл в «Севилье», «Барселоне» и «Ювентусе».



«ПСЖ» может летом расстаться с Буффоном, Дани Алвесом и Тьяго Силвой