Аршавин: не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал слова форварда «Урала» Павла Погребняка, который сказал, что темнокожие игроки не должны выступать за сборную России.

«Оптимален ли состав сборной России? В целом, наверное, да. Но думаю, что вратарь «Спартака» Александр Селихов не помешал бы. Я вообще не понимаю, зачем сборной на позиции голкипера натурализованный бразилец, если есть свои.

Слова Погребняка? Его высказывания тут ни при чём. Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Возможно, наше поколение просто мыслит одинаково.

Это проблема достижения высоких результатов. Хотели на ЧМ-2018 добиться максимальных результатов — принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов. Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас. Возможно, я ошибаюсь, но разве это нормально? Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футбольной сборной», — приводят слова Аршавина «Известия».