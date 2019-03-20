Жвачка Фергюсона с последнего матча в «МЮ» продана на аукционе за £ 390 тыс.

Фрагмент жевательной резинки бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, которую он жевал во время своего последнего матча во главе английского клуба, продана на аукционе за £ 390 тыс. (€ 450 тыс.), сообщает The Sun. В том поединке «МЮ» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» — 5:5.

Сообщается, что вырученные средства пойдут в благотворительный фонд «Манчестер Юнайтед».

Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, под его руководством «манкунианцы» выиграли 13 чемпионатов Англии, пять кубков страны и дважды выиграли Лигу чемпионов.

19 декабря 2010 года Фергюсон побил рекорд сэра Мэтта Басби по продолжительности пребывания в должности главного тренера «красных дьяволов».