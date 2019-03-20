Аршавин: когда Жирков здоров, он должен быть в сборной России

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал вызов защитника Юрия Жиркова в сборную России.

«Удивило ли возвращение в сборную Юрия Жиркова? Нет, он объективно футболист очень высокого класса. Я, кстати, совершенно случайно был в том же ресторане, когда Черчесов разговаривал с Жирковым о возвращении. Тренера понять можно. Юра — лучший российский левый защитник на данный момент и на протяжении многих лет. Просто у него такая травма, которая не позволяет играть регулярно. Когда Жирков здоров, он должен быть в сборной», — приводят слова Аршавина «Известия».

Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.