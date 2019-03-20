А. Глеб: с соперниками по отбору никогда не везло, хоть бы раз попасть на Россию

Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб высказался перед стартом квалификации Евро-2020. Команда Игоря Криушенко выступит в одной группе с Нидерландами, Германией, Северной Ирландией и Эстонией.



«Нормальное, боевое настроение. Все здоровы, травм нет. И это хорошо. У многих сезон только начался, поэтому, считаю, все ребята в оптимальных кондициях. Будем выжимать максимум. Думал ли уже о предстоящих матчах? Нет. Спокойно отношусь. Готовимся. Тренер вызвал — будем готовиться и стараться сделать то, что от нас зависит.



Всегда тяжело, когда попадаются топовые команды. С соперниками по групповой стадии нам никогда не везло. Хотя бы раз попасть в группу, где играет сборная России. Но всегда Франция, Испания, Голландия. Сейчас вот уже и Германия. Конечно, будет тяжело. Но будем стараться меньше ошибаться. Может, получится сыграть на контратаках и реализовать стандарты», – цитирует «Прессбол» Глеба.

Сборная России прилетела в Бельгию на матч квалификации Евро-2020