Моуринью: хочу вернуться к работе летом

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что хочет возобновить карьеру летом нынешнего года.



«Прошло более трёх месяцев после того, как я не тренирую, но я готовлюсь возобновить карьеру. Когда ты весь в футболе, у тебя нет времени на себя. Постоянно матчи, видеоразборы, анализ игр. Эти месяцы у меня ушли на перезагрузку. Это особая профессия, и мне нравится работа в таком режиме. Хочу вернуться к ней летом, в июне, к началу следующего сезона», – цитирует Моуринью beIN Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что португалец может вновь возглавить «Реал», однако на этот пост был приглашён Зинедин Зидан. Моуринью тренировал мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб по одному разу становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.