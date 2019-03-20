Жена Кокорина: если не считать проблемы с ногой, Саша чувствует себя нормально

Дарья Валитова, супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина, отвечая в социальной сети на вопросы подписчиков, рассказала о состоянии своего мужа.

«Если не считать проблемы с ногой, Саша чувствует себя нормально. Сколько врачей из „Зенита“ к нему пустят? Мы бы сами хотели знать, это зависит не от нас и не от врачей.

Саша читает все письма, но сейчас редко отвечает. Уже много было ситуаций, когда его слова преподносили не так и переворачивали смысл. Пока не знаем, когда будет следующее заседание суда", — написала Валитова в «Инстаграме».

Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким пребывает в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Молодые люди были заключены под стражу за участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.



Изначально арест компании был рассчитан на два месяца, однако позднее суд дважды продлевал его. 8 апреля срок содержания футболистов и их товарищей под стражей истечёт.