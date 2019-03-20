Вартапетов: Зобнин чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в домашнем матче с «Зенитом» (1:1) и ранее.

«После игры с «Зенитом» Роман долго проходил процедуру допинг-контроля. После этого он сразу же поехал в расположение сборной, даже не заезжая домой: таков распорядок в национальной команде. Он чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения. И даже по прибытии в сборную не обращал на это особого внимания. Ни нашим врачам, ни врачам сборной Роман в воскресенье не жаловался. Кстати, он так и не вспомнил, в каком именно игровом эпизоде получил травму.

Дискомфорт у Кутепова появился только спустя несколько часов после матча, когда он уже прибыл в сборную. Он почувствовал неприятные ощущения в паховой области, которые часто бывают у футболистов после серьёзных нагрузок. Но сразу после матча мы с ним два часа сидели на допинг-контроле, и никаких жалоб с его стороны не было. Несколько лет назад Илья перенёс операцию в этой области, и дискомфорт был связан с послеоперационными рубцовыми изменениями в тканях. Он периодически возникал, но позволял полноценно тренироваться. Врачи сборной, с которыми мы в контакте, сообщили нам о появившихся проблемах, и был разработан совместный план обследования с целью уточнения диагноза. Сейчас этот процесс продолжается", — цитирует Вартапетова пресс-служба клуба.