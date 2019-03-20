Уткин сообщил, что Сулейманов вновь отказался сотрудничать с агентом Черчесова

Известный видеоблогер Василий Уткин рассказал об итогах переговоров между нападающим «Краснодара» Магомедом-Шапи Сулеймановым и агентом Аланом Агузаровым, представляющим интересы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.



«Агузаров, Черчесов и другие: новые загадки – уже не от меня. Всем, кто говорил о заказе, пора умолкать. По последней же моей информации, Алан Агузаров, отправившийся в расположение молодёжной сборной в Испанию договориться с Шапи, снова не добился расположения молодого махачкалинца. А днём был так вроде бы уверен в успехе...» — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Ранее Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на российских футболистов через Агузарова. В частности, Василий выразил мнение, что агент связан со скандалом вокруг нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева. При этом блогер отметил, что Сулейманов от сотрудничества с Агузаровым отказался.

Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на игроков через своего агента