Лукаку пропустит матч со сборной России в отборе к Евро-2020

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет своей национальной команде в предстоящем матче квалификации чемпионата Европы – 2020 с Россией.



Как сообщает журналист HLN Кристоф Террье в «Твиттере», 18 марта форвард прошёл медицинский осмотр, по итогам которого штаб бельгийцев принял решение вывести его из состава на матчи с Россией и Кипром. Футболист уже покинул расположение команды. Ранее стало известно, что Лукаку пропустил тренировки сборной, прошедшие в начале этой недели.



Сборная Бельгии дома сыграет с национальной командой России 21 марта, а 24 марта проведёт выездную встречу со сборной Кипра. Также в отборочном турнире Евро-2020 бельгийцам предстоит встретиться с командами Казахстана, Шотландии и Сан-Марино.

М. Дембеле и Мёнье не помогут сборной Бельгии в матче с Россией