«Дерби Каунти» выставлен на продажу за £ 1

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис предпринимает попытки продать свой клуб за символическую цену в 1 фунт. Моррис в настоящее время хочет найти инвестора, который согласился бы принять клуб, имеющим определённые долги.



Как сообщает The Times, интерес к клубу проявили инвесторы из США и Ближнего Востока, но пока Моррис не получил официальных предложений о покупке. Это объясняется тем, что команда Фрэнка Лэмпарда в последнее время ухудшила свои результаты и сейчас занимает восьмое место в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на одно очко.



Напомним, что последний раз «Дерби Каунти» выступал в Премьер-лиге в 2008 году. С тех пор клуб ежегодно приносит лишь финансовые убытки. Моррис владеет командой с 2015 года.

«Дерби Каунти» стал последним участником 1/16 финала Кубка Англии