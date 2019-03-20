Винисиус: «Барселона» предлагала больше денег, но я хотел выбрать лучший проект

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему, уходя из «Фламенго» в прошлом году, выбрал мадридский клуб, а не «Барселону».



«Отец не рассказывал мне об интересе других клубов до тех пор, пока меня не захотели видеть у себя «Барселона» и «Реал». Затем мы посетили оба клуба, и они нам понравились. «Барселона» предложила больше денег, но мы хотели выбрать лучший проект, и Марсело с Каземиро поговорили со мной и помогли принять решение.



Каземиро сказал мне, что немного нервничает, когда Зидан говорит. Его речь отличается от стиля общения Солари. Зидан – легенда, он выиграл всё. Мне он сказал не беспокоиться о травме, чтобы вернуться сильнее», — цитирует Винисиуса Goal.com со ссылкой на Cadena SER.

Винисиус — Солари: спасибо за всё, тренер