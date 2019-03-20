Нигматуллин: на данный момент шансы Бельгии и России — 50 на 50, ставлю на ничью

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча чемпионата Европы—2020 между российской командой и сборной Бельгии. Матч Бельгия – Россия состоится завтра, 21 марта, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Бельгия гораздо выше России в мировом рейтинге, однако при всём уважении к составителям он очень субъективен. Считаю, на данный момент шансы команд — 50 на 50. Оптимальным наш состав не назовешь, но это стимул проявить себя другим футболистам. Наверное, тактика будет осторожной, наша команда вряд ли станет играть первым номером. Без долгой разведки не обойдётся. Для первого матча будет неплохо поделить очки. Поставлю на ничью — 1:1», — цитирует Нигматуллина пресс-служба УЕФА.