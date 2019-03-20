Аршавин вошёл в тренерский штаб академии «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вошёл в тренерский штаб академии петербургской командой. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, он будет тренировать команду 2004 года рождения.

После завершения игровой карьеры Аршавин прошёл обучение в центре повышения квалификации тренеров в академии сине-бело-голубых и получил лицензии категории D и С. В «Зените» U15 Аршавин будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым.



В 2019 году команда академии этого возраста примет участие в розыгрышах первенства России среди футбольных школ, первенства и Кубка Санкт-Петербурга, а также в турнире памяти Юрия Морозова.



Ближайший крупный для команды Полякова и Аршавина турнир, первенство России, пройдёт с 9 по 19 апреля в Крымске. На групповом этапе зенитовцы сыграют с московским «Чертаново», «СКА-Хабаровск» и «Тюменью».