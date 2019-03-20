Представители Неймара и Мбаппе заверили «ПСЖ», что не потребуют продажи игроков

Нападающие «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе с большой вероятностью продолжат выступать за клуб в следующем сезоне.



Как сообщает ESPN, парижане не намерены расставаться с дорогостоящими футболистами в летнее трансферное окно, несмотря на интерес мадридского «Реала», готового потратить на усиление солидную сумму.



Более того, по информации издания, представители Неймара и Мбаппе заверили руководство «ПСЖ», что не станут настаивать на продаже игроков в межсезонье.



Ранее сообщалось, что действующие чемпионы Франции рассматривают нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в качестве потенциальной замены Неймару или Мбаппе. При этом сегодня, 20 марта, в СМИ появилась информация, согласно которой форвард «матрасников» может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Баварию».

«ПСЖ» интересуется Гризманном на случай ухода Мбаппе или Неймара