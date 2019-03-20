Билеты на матч «Крылья Советов» — «Спартак» стоят от 500 рублей

«Крылья Советов» объявили о начале продаж билетов на домашний матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится 18 мая. Игра пройдёт на «Самара Арене» и начнётся в 20:00 по самарскому времени.

Билеты на эту игру уже можно приобрести на клубном сайте. Стоимость билетов – от 500 рублей. Предварительная продажа билетов будет осуществляться до 1 апреля.

«Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектор D114 (сектор активной поддержки)», — сообщает пресс-служба самарской команды.

После 20 туров «Крылья Советов» занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 11-е место, набрав 24 очка. «Спартак» находится на пятой позиции с 33 баллами.