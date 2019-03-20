«Ландскрона» — о канале Z+: чтобы достичь такого дна, нужно сильно постараться

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» на своём сайте выступило с заявлением относительно шоу на онлайн-канале Z+, показанном перед матчем 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).



«Мы готовы к новым вызовам ради болельщиков. Они получат полное погружение» – так анонсировали общественности запуск нового клубного телевидения «Зенита». Погружение действительно оказалось полным: чтобы достичь такого дна, нужно сильно постараться. Высмеивать в прямом эфире на всю страну своих же футболистов, сравнивать их с бомжами, да ещё и выделять на это бюджет. С такими кадрами в клубе никаких врагов не надо.



Неясно, зачем при существующем канале «Зенит-ТВ», который последние сезоны делает самый качественный контент в лиге, было создавать эту пародию на треш-блогеров. Видимо, как всегда, всё решил вопрос освоения бюджетов.



На фоне перестановок в руководстве клуба выход подобного эфира «для болельщиков» сильно подставляет это руководство и служит плохим сигналом для болельщиков «Зенита». Адекватным решением этой ситуации может быть признание ошибки, отстранение некомпетентных кадров и отказ от попыток повторить подобное шоу в данном формате», — говорится в заявлении «Ландскроны».



Напомним, «Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили о запуске Z+ 14 марта. Президент сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб таким образом сможет привлечь к себе внимание современной молодёжи.



Старт нового проекта «Z+» вышел кошмарным. Но его не будут закрывать Президент питерского клуба прокомментировал первый эфир шоу «Z+» и рассказал о его будущем.