Рашфорд может не помочь сборной Англии в матче с Чехией

Участие нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рашфорда в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против Чехии находится под сомнением из-за его проблем с лодыжкой, сообщает The Times.



Форвард получил повреждение в матче Премьер-лиги с «Ливерпулем» ещё 24 февраля и с тех пор играет через боль. Рашфорд уже пропустил тренировку сборной Англии во вторник, и тренерский штаб оценит его состояние ближе к матчу, который состоится 22 марта.

Сборная Англии в отборочном раунде Евро-2020 выступает в группе А, где её соперниками помимо чехов также будут команды Болгарии, Черногории и Косово.

Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».