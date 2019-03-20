РФС напомнил болельщикам сборной России правила посещения матча с Бельгией

Российский футбольный союз на своём официальном сайте обратился к болельщикам сборной России, планирующим посетить матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 с Бельгией.



«Обмен ваучеров на билет будет производиться 21 марта с 17:45 до 20:45 по местному времени в кассовом павильоне на прилегающей к стадиону территории. В связи с большим количеством зрителей на гостевом секторе просим приходить к павильону заблаговременно.



Обращаем ваше внимание, что сумки (независимо от их размеров) запрещены к проносу на стадион, а камера хранения на стадионе не предусмотрена. Болельщикам, желающим принести на стадион большой флаг или баннер в поддержку любимой сборной, необходимо направить заявку для их заблаговременного согласования», — говорится в сообщении РФС.



Матч Бельгия – Россия состоится завтра, 21 марта, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

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