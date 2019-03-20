Касильяс продлил контракт с «Порту» на один год

Вратарь «Порту» Икер Касильяс продлил контракт со своей командой. Новое соглашение подписано ещё на один сезон, сообщает официальный сайт португальского клуба.

37-летний Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года, проведя за команду 149 матчей, выиграв чемпионат и Суперкубок Португалии.

Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Касильяс — рекордсмен сборной Испании по количеству сыгранных матчей (167). Также является рекордсменом мира по количеству сухих матчей, проведённых за сборную (102), и рекордсменом по победам в матчах за сборную −122.